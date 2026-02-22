Clube do Canadá quer contratar Cristaldo

A direção do Grêmio tem negociação em andamento com o estafe de Cristaldo para acertar a rescisão de contrato com o meia.
Se a negociação tiver desfecho positivo, o atleta ficará livre para acertar com um novo clube.
Neste caso, o seu destino provavelmente será o Toronto FC, do Canadá, que disputa a Major League Soccer (MLS). Este é o clube que manifestou interesse na contratação.
Seria um modelo parecido com o que aconteceu com Edenilson, que foi para o Botafogo. O primeiro passo é a rescisão do contrato, com o posterior acerto com o novo clube.