Clube do Canadá quer contratar Cristaldo

Toronto FC, do Canadá, manifestou interesse em Cristaldo. Rodrigo Fatturi / Grêmio,divulgação

A direção do Grêmio tem negociação em andamento com o estafe de Cristaldo para acertar a rescisão de contrato com o meia.

Se a negociação tiver desfecho positivo, o atleta ficará livre para acertar com um novo clube.

Neste caso, o seu destino provavelmente será o Toronto FC, do Canadá, que disputa a Major League Soccer (MLS). Este é o clube que manifestou interesse na contratação.