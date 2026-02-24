A insatisfação que poderá implodir a Libra; veja a posição do Grêmio

Clubes estão insatisfeitos com a Libra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A organização do futebol brasileiro poderá passar por uma forte transformação em breve. O motivo é a insatisfação de alguns clubes com a Libra. Entre os pontos que chamam a atenção, estão a falta de discussão dentro da liga sobre os rumos do futebol brasileiro, desconforto com a postura do Flamengo e questões financeiras.

Um exemplo é a diminuição do valor a ser recebido pelo fato de o Remo estar agora na Série A. Isto forçou uma redução na cota dos demais clubes, pois não havia previsão contratual da entrada de outro clube da Libra na Primeira Divisão.

O Grêmio está entre os clubes descontentes com a Libra. Desta maneira, não será surpresa uma mudança para o Futebol Forte União.

Este foi o caminho feito por exemplo por Corinthians e Atlético-MG, que deixaram a Libra. Outros clubes poderão fazer o mesmo.

No caso do Grêmio, se houver avanço nesta ideia, a questão precisará ser levada ao Conselho Deliberativo para aprovação.

Clubes da Libra

Os oito clubes que seguem na Libra são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Santos, Bahia, Bragantino e Remo.

O Futebol Forte União conta com mais de 30 clubes das Séries A e B, incluindo Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Inter e Vasco.