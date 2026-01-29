O que pode acontecer no Grêmio no último dia da janela do Gauchão

Direção comandada por Odorico Roman tenta contratar reforços. Duda Fortes / Agencia RBS

A direção do Grêmio trabalha para fazer novas contratações, especialmente um volante e um meia. O clube tem negociações em andamento para o fechamento das tratativas.

No entanto, para inscrever estes jogadores para as fases decisivas do Gauchão será preciso contratar os reforços até sexta-feira (30).

Nos bastidores o Grêmio trata como pouco provável conseguir anunciar as contratações neste prazo. Ao que tudo indica a chegada dos novos jogadores deverá ficar para as próximas semanas.

Neste caso, eles poderão ser aproveitados nas demais competições, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.