O futuro de Cuéllar no Grêmio

Cuéllar não está entre as primeiras opções para o meio-campo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O futuro de Cuéllar, fora da lista de relacionados de Luís Castro pelo segundo jogo consecutivo, começa a ficar indefinido no Grêmio. O colombiano de 33 anos disputou apenas uma partida nesta temporada, na derrota para o São José, e não teve boa atuação.

Já está claro que Cuéllar não está entre as primeiras opções para o meio-campo do time neste início de ano. E, além disso, a diretoria busca a contratação de um novo volante.

Por isso, a saída do colombiano não pode ser descartada. Não se fala abertamente no Grêmio ainda sobre possibilidade de rescisão de contrato. O cenário ideal é uma proposta de outro clube, algo que ainda não aconteceu.

O contrato do volante termina em dezembro deste ano. Sem perspectiva de aproveitamento imediato, a direção gremista começa a avaliar os cenários para tentar achar uma solução. Não será surpresa se Cuéllar sair do Grêmio antes do final do vínculo.