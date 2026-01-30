Grêmio encaminha mais uma rescisão de contrato

Rodrigo Ely, 32 anos, está de saída do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A direção do Grêmio está acertando os detalhes finais da rescisão do contrato do zagueiro Rodrigo Ely. Após as saídas de Tiago Volpi, Jemerson e Carballo, agora será a vez do defensor de 32 anos deixar o clube.

O contrato de Rodrigo Ely é válido até dezembro de 2027. Com a rescisão, ele fica livre para atuar em outro clube. A tendência é de retorno para a Espanha, onde atuou por Alavés e Almería.