Grêmio encaminha mais uma rescisão de contrato

A direção do Grêmio está acertando os detalhes finais da rescisão do contrato do zagueiro Rodrigo Ely. Após as saídas de Tiago Volpi, Jemerson e Carballo, agora será a vez do defensor de 32 anos deixar o clube.
O contrato de Rodrigo Ely é válido até dezembro de 2027. Com a rescisão, ele fica livre para atuar em outro clube. A tendência é de retorno para a Espanha, onde atuou por Alavés e Almería.
Pelo Grêmio o zagueiro disputou 57 partidas e marcou um gol. Ele já está recuperado após a lesão no joelho esquerdo em abril de 2025.