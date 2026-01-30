Alessandro Barcellos será presidente da Liga Futebol Forte União 

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, foi eleito por aclamação nesta sexta-feira (30) como novo presidente da Liga Futebol Forte União, que reúne 33 clubes do futebol brasileiro.
O cargo não é remunerado e o mandato será até dezembro de 2026. A maior parte do trabalho será feita de Porto Alegre, pois a liga tem estrutura profissional no centro do país.
Uma das principais missões será trabalhar no avanço para a unificação das ligas do futebol brasileiro. No Inter, o mandato de Barcellos também termina em dezembro de 2026.