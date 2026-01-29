Além de volante e meia, Grêmio precisa de outra contratação

Castro precisa de mais peças para montar seu time. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

O início de temporada mostra que o Grêmio precisa de mais contratações do que se projetava inicialmente. Depois de trazer Tetê, Enamorado, Weverton e Caio Paulista, a direção busca ainda um volante e um meia. Mas será necessário mais.

Não será surpresa se o Grêmio buscar também novo lateral-direito. Marcos Rocha não deverá ter condições físicas para atuar com frequência. E João Pedro, que sofreu com lesões em 2025, já teve desgaste muscular na partida contra o Fluminense. Por isso será importante ter uma nova alternativa para a função.

Sobre volante e meia, a tentativa é fechar especialmente com o volante até sexta-feira, quando termina o prazo de contratações para o Gauchão.