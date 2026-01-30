A situação de Borré no Inter e o valor da conta que assustou o River Plate

Borré marcou duas vezes no clássico Gre-Nal 449; Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Marcelo Gallardo gostaria de contar novamente com Borré no River Plate. Entre 2017 e 2021, quando trabalharam juntos, o colombiano foi fundamental em uma época vitoriosa, com título de Libertadores e 56 gols marcados.

Mas, por enquanto, o interesse do River ainda não se transformou em proposta oficial. Somando valor de transferência e salários do atacante até o final de 2028 (quando termina o contrato no Beira-Rio), a conta fica em cerca de R$ 85 milhões.