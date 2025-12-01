Weverton, Volpi, Hulk e Cebolinha: o que se fala no Grêmio sobre eles

Weverton está na mira da nova direção tricolor. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Faltando uma semana para a posse oficial, a nova direção do Grêmio trabalha forte para colocar em prática algumas ideias. A primeira delas será a chegada de Paulo Pelaipe, que já acertou a saída do Cruzeiro e estará em Porto Alegre trabalhando na próxima semana como executivo, ao lado do vice Antônio Dutra Júnior e do diretor Rafael Lima.

A permanência de Mano Menezes ainda é avaliada e uma reunião com o técnico será feita logo após o final do Campeonato Brasileiro. Sobre alguns jogadores, este é o pensamento para a próxima temporada:

Weverton : o goleiro do Palmeiras interessa e poderá ser contratado;

: o goleiro do Palmeiras interessa e poderá ser contratado; Volpi: por enquanto não recebeu propostas para voltar ao México. Tem contrato até o final de 2026. Se nada de novo surgir, deve ficar.

por enquanto não recebeu propostas para voltar ao México. Tem contrato até o final de 2026. Se nada de novo surgir, deve ficar. Everton Cebolinha: apesar da admiração pelo jogador, a situação não deverá ter avanço;

apesar da admiração pelo jogador, a situação não deverá ter avanço; Hulk: foi feita uma sondagem. Mas, neste momento, não existe negociação em andamento.