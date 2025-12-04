Se cair, Inter precisará cortar os supersalários e dois jogadores poderão sair

Alan Patrick tem contrato até 2027. Jeff Botega / Agencia RBS

Se o rebaixamento for confirmado no domingo (7), o Inter terá diversas situações difíceis para 2026. Uma delas será a queda brusca de receita, especialmente de cota de TV.

O grande problema é que, neste caso, a receita despenca mas o custo dos contratos de longo prazo segue o mesmo. Inclusive o dos jogadores.

Dois deles chamam a atenção porque são salários acima de R$ 1 milhão por mês: Borré (contrato até 2028) e Alan Patrick (contrato até 2027).