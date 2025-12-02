Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Manto tricolor
Rescisão e novo patrocinador: como ficará a camisa do Grêmio

Clube muda o parceiro para os dois últimos jogos do ano

