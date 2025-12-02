Rescisão e novo patrocinador: como ficará a camisa do Grêmio

Grêmio rescindiu o contrato com a Alfa. Grêmio FBPA / Divulgação

A direção do Grêmio rescindiu o contrato com a Alfa no final da tarde de segunda-feira (1º) e trata como encerrada a relação com a bet que patrocinou o clube nesta temporada. Após o atraso no pagamento das últimas três parcelas mensais, a marca não será utilizada na camisa da equipe nos dois últimos jogos da temporada.

No lugar na Alfa, entra a EnergiaBet, que será a patrocinadora máster, com a marca estampada no centro da camisa tricolor. Um ponto importante é que o acerto é apenas para os jogos contra Fluminense e Sport.

O patrocinador máster para 2026 será decidido pela futura direção, que tomará posse na próxima segunda-feira (8), após o último jogo da temporada.