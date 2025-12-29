O valor que o Grêmio pagou para Braithwaite e por que a relação está desgastada

O Grêmio pagou R$ 5 milhões nos últimos dias para o atacante Braithwaite. A quantia é relativa aos valores que estavam atrasados das luvas que o atleta deveria ter recebido durante este ano.
Como no total a dívida era de cerca de R$ 7 milhões, ainda falta aproximadamente o pagamento de R$ 2 milhões.
Apesar disso, o ambiente é de desgaste entre as partes. A nova direção do Grêmio entende que falta um pouco de sensibilidade por parte dos advogados do jogador. O entendimento é de que a nova administração está fazendo um esforço enorme para colocar os pagamentos em dia, e gostaria de dialogar para ter uma relação melhor.
Já o estafe de Braithwaite entende que precisa de uma posição oficial sobre a data de pagamento do valor que ainda falta, e por isso mandou nova notificação para o clube.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲