O futuro de Abel Braga e a primeira providência do Inter para 2026

Abel Braga comemora a vitória do Inter e a permanência na Série A com a torcida Jeff Botega / Agencia RBS

Naturalmente o convite será feito para Abel seguir no clube em outra função, como uma espécie de gerente ou coordenador do departamento de futebol.

Mas um novo técnico precisará ser contratado. E o mais rápido possível, para que o planejamento seja feito imediatamente para 2026.

Abel foi questionado na entrevista coletiva sobre a possibilidade de seguir no clube em 2026. Ele disse que haverá uma conversa com a diretoria, mas descarta a continuidade como treinador.

— Claro que vai ter conversa (sobre seguir em outro cargo). Mas como treinador acabou. Acabou. Isso não faz mais parte de mim — disse Abel.