O futuro de Abel Braga e a primeira providência do Inter para 2026

Depois de escapar do rebaixamento, a primeira providência da direção do Inter deverá ser contratar um novo técnico para 2026. Abel Braga, que consolidou ainda mais a sua posição de ídolo do clube, não pretende continuar na função.
Naturalmente o convite será feito para Abel seguir no clube em outra função, como uma espécie de gerente ou coordenador do departamento de futebol.
Mas um novo técnico precisará ser contratado. E o mais rápido possível, para que o planejamento seja feito imediatamente para 2026.
Abel foi questionado na entrevista coletiva sobre a possibilidade de seguir no clube em 2026. Ele disse que haverá uma conversa com a diretoria, mas descarta a continuidade como treinador.
— Claro que vai ter conversa (sobre seguir em outro cargo). Mas como treinador acabou. Acabou. Isso não faz mais parte de mim — disse Abel.
A grande questão é que o Campeonato Brasileiro começa já no final de janeiro. Como o clube seguirá com dificuldades financeiras, será preciso um planejamento adequado para tentar desta vez fazer uma competição mais segura.