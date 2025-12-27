Grêmio quer contratar goleiro da Seleção Brasileira

O Grêmio tenta a contratação do goleiro Bento, 26 anos, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O negócio é considerando extremamente difícil pela questão financeira, mas este é o objetivo da direção gremista.
Bento tem sido convocado com frequência para a Seleção Brasileira. Ele disputou a Copa América de 2024 e foi chamado quatro vezes por Carlo Ancelotti.
O Al-Nassr é o clube de Cristiano Ronaldo, que já foi treinado por Luís Castro.
A ideia da direção do Grêmio é ter um novo goleiro para 2026 e renovar com Gabriel Grando. Desta maneira, Tiago Volpi não deverá permanecer no clube em 2026.
