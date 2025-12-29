Grêmio insiste na contratação de atacante venezuelano

Após um recuo estratégico, o Grêmio voltou a fazer tentativas de negociação. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Grêmio segue tentando a contratação do venezuelano Jefferson Savarino, que joga no Botafogo atualmente. O atacante de 29 anos é uma convicção da direção e da comissão técnica.

Após um recuo estratégico, o Grêmio voltou a fazer tentativas de negociação. A situação jurídica não é simples, pois o Botafogo vendeu Savarino para o Lyon em 2025 por 7,6 milhões de euros, com o objetivo de melhorar o fluxo de caixa do clube francês. No entanto, o jogador pediu para continuar jogando pelo clube carioca.

A direção do Grêmio mantém conversas com todas as partes envolvidas para tentar costurar um amplo acordo. A contratação do venezuelano é uma das metas para o início de 2026.