Grêmio avalia contratação de atacante colombiano

O Grêmio avalia a contratação do atacante Jose Enamorado, 26 anos, do Junior de Barranquilla. O colombiano está desde 2023 no clube, com 126 jogos, 16 gols e 18 assistências.

Ele é considerado um jogador rápido, que pode jogar pelos lados. A direção gremista estuda a possibilidade de confirmar uma proposta oficial pelo atleta.

Antes de chegar ao Junior, jogou no Santa Fe, Real Cartagena e Deportivo Cali. Nas categorias de base foi convocado pela seleção colombiana.