Depois de Braithwaite, Grêmio trabalha para pagar dívida com mais cinco jogadores; veja a lista

Thiago Volpi é um dos jogadores com valores atrasados de parcelamento de luvas. Renan Mattos / Agencia RBS

A nova direção do Grêmio segue trabalhando para realizar o pagamento de valores atrasados com alguns jogadores do grupo principal. Depois de encaminhar a solução do caso de Braithwaite, o objetivo agora é quitar as quantias com outros atletas.

Na lista constam nomes como Cuéllar, Jemerson, Thiago Volpi e Balbuena. Todos têm valores atrasados de parcelamento de luvas por assinatura de contrato. Além disso, Gustavo Nunes tem uma quantia a receber do seu percentual na negociação de venda para o Brentford.

O trabalho é feito para solucionar esta questão até o início do ano. Além disso, o Grêmio já fez o pagamento do valor atrasado pela compra de Arezo e nos próximos dias deverá receber a confirmação da Fifa de que estará liberado para inscrever os novos jogadores que serão contratados em janeiro.