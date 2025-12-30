Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Valores
Notícia

Depois de Braithwaite, Grêmio trabalha para pagar dívida com mais cinco jogadores; veja a lista

Direção tenta solucionar novas pendências financeiras com atletas do elenco

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS