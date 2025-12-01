As definições da Conmebol para 2026; Grêmio fica de olho

A Conmebol definiu as sedes das finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026. E também da Sul-Americana de 2027. O anúncio interessa ao Grêmio, de olho no calendário da próxima temporada.
No momento, o clube gaúcho tem vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas ainda tenta nas duas últimas rodadas terminar o Brasileirão em oitavo lugar, esperando o resultado final da Copa do Brasil para ter vaga na pré-Libertadores.
Estas são as decisões da Conmebol sobre as próximas finais das competições:
- Final da Libertadores de 2026 – Montevidéu (Uruguai)
- Final da Copa Sul-Americana de 2026 – Barranquilla (Colômbia)
- Final da Libertadores de 2027 – Cidades candidatas: Rio de Janeiro, Brasília, La Plata (Argentina) e Assunção (Paraguai)
- Final da Copa Sul-Americana de 2027 – Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)