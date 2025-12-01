Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Casas definidas
As definições da Conmebol para 2026; Grêmio fica de olho

Faltando duas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, Grêmio deverá ter vaga em competição sul-americana na próxima temporada

