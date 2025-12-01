As definições da Conmebol para 2026; Grêmio fica de olho

Final da Libertadores 2026 será no Estádio Centenário, no Uruguai. Estádio Centenário / Divulgação

A Conmebol definiu as sedes das finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026. E também da Sul-Americana de 2027. O anúncio interessa ao Grêmio, de olho no calendário da próxima temporada.

No momento, o clube gaúcho tem vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas ainda tenta nas duas últimas rodadas terminar o Brasileirão em oitavo lugar, esperando o resultado final da Copa do Brasil para ter vaga na pré-Libertadores.

Estas são as decisões da Conmebol sobre as próximas finais das competições: