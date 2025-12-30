A data de estreia de Luís Castro no Grêmio

A estreia de Luís Castro como técnico do Grêmio será no dia 10 de janeiro, contra o Avenida, em Santa Cruz, pelo Gauchão. O profissional já estará na casamata no primeiro jogo da temporada, mesmo com projeção de utilização de equipe alternativa com jogadores das categorias de base.
Nas primeiras partidas do Gauchão, a ideia é observar as revelações do clube. E aos poucos os jogadores do grupo principal serão utilizados também na primeira fase do Estadual.
Jogos do Grêmio no mês de janeiro
- 10/1 - Avenida x Grêmio (Gauchão)
- 14/1 - Grêmio x São José (Gauchão)
- 17/1 - Grêmio x São Luiz (Gauchão)
- 21/1 - Guarany-Ba x Grêmio (Gauchão)
- 24/1 - Inter x Grêmio (Gauchão)
- 28/1 - Fluminense x Grêmio (Campeonato Brasileiro)