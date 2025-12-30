A data de estreia de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro deve usar uma equipe alternativa com jogadores das categorias de base nas primeiras rodadas.

A estreia de Luís Castro como técnico do Grêmio será no dia 10 de janeiro, contra o Avenida, em Santa Cruz, pelo Gauchão. O profissional já estará na casamata no primeiro jogo da temporada, mesmo com projeção de utilização de equipe alternativa com jogadores das categorias de base.