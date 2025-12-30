Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Contra o Avenida
A data de estreia de Luís Castro no Grêmio

Técnico comandará o time na abertura do Gauchão

