Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Possível reforço?
Zagueiro que recebeu proposta de R$ 23 milhões do Grêmio poderá ficar livre no mercado

San Lorenzo, clube de Romaña, vive grave crise financeira e administrativa

