Zagueiro que recebeu proposta de R$ 23 milhões do Grêmio poderá ficar livre no mercado

Colombiano de 27 anos (E) estava no radar do Grêmio. San Lorenzo / Twitter / Divulgação

Jhohan Romaña, zagueiro colombiano do San Lorenzo, poderá ficar livre no mercado. O motivo é caos que vive o clube argentino, mergulhado em grave crise financeira e administrativa, com dívidas e punido pela Fifa com transfer ban.

O atleta alega que o San Lorenzo lhe deve US$ 200 mil (R$ 1 milhão) entre salários atrasados e premiações. Por isso, seu estafe garante que conseguirá a liberação se o débito não for quitado.

Oferta recusada

O contrato de Romaña com o clube argentino termina em dezembro de 2026. A curiosidade é que no início deste ano, antes de contratar Wagner Leonardo, o Grêmio mandou uma proposta de US$ 4,5 milhões (R$ 23,7 milhões) para tentar contratar o zagueiro. A oferta foi recusada pelo San Lorenzo.

No momento não existe qualquer tratativa neste sentido. Mas, se Romaña conseguir a liberação, certamente ele será procurado por clubes da América do Sul para 2026.