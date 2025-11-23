Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Novo patrocinador
Opinião

Vem aí mais uma novidade na camisa do Grêmio para 2026

Primeiro fardamento da New Balance no clube terá mudança importante

