Vem aí mais uma novidade na camisa do Grêmio para 2026

Camisa de 2025 foi a última da parceria com a Umbro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A New Balance prepara mudanças importantes na camisa do Grêmio para 2026. E aos poucos vão aparecendo algumas informações novas.

Além das mangas pretas e patrocínios em dourado, a tradicional camisa tricolor terá um degradê das cores azul e preto nas faixas verticais do uniforme.

O degradê é uma transição suave entre cores ou tons. No caso da camisa do Grêmio, a ideia é ter exatamente isto entre o preto e o azul.