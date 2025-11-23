Vem aí mais uma novidade na camisa do Grêmio para 2026

A New Balance prepara mudanças importantes na camisa do Grêmio para 2026. E aos poucos vão aparecendo algumas informações novas.
Além das mangas pretas e patrocínios em dourado, a tradicional camisa tricolor terá um degradê das cores azul e preto nas faixas verticais do uniforme.
O degradê é uma transição suave entre cores ou tons. No caso da camisa do Grêmio, a ideia é ter exatamente isto entre o preto e o azul.
Grêmio e New Balance confirmarão nos próximos dias a parceria para 2026. Ainda não existe uma data confirmada para a apresentação oficial da nova camisa. A expectativa é de utilização do material entre o final de fevereiro e o início de março.