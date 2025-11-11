Veja o que a direção eleita do Grêmio pensa sobre possível contratação de Roger Guedes

Roger foi cogitado no Grêmio na última janela de transferências. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Roger Guedes falou pela primeira vez com mais detalhes sobre a proposta recebida na última janela de transferências para jogar no Grêmio. Em entrevista para a ESPN, citou que jogar no clube gaúcho seria o "sonho da família". No entanto, o Al Rayyan não aceitou a liberação.

A porta ficou aberta para uma nova negociação. Porém, isso dificilmente ocorrerá em um futuro próximo. A direção eleita sabe que o clube dos Emirados Árabes recusou a proposta de US$ 10 milhões do Grêmio em agosto. O clube tinha o apoio de Marcelo Marques para viabilizar a operação financeira.

No fim, mesmo sem Roger Guedes, o valor foi disponibilizado pelo empresário para o clube fazer outras contratações e pagar contas na janela. Por isso, a verba não está mais disponível.

Desta maneira é praticamente impossível qualquer tipo de negociação. Roger Guedes, 29 anos, soma 66 gols em 75 jogos pelo Al Rayyan, onde tem contrato até junho de 2027. No futuro, quem sabe no final do contrato, possa ser possível realizar o sonho da família. Para a próxima temporada é pouco provável.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.