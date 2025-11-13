Veja o documento inédito que está no Museu da Fifa sobre a Seleção Brasileira de 1970

Brasil, campeão pela terceira vez, em 1970. Public Domain / Wikipedia/Reprodução

Os testes físicos durante o período de treinamentos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 1970 mostraram detalhes inéditos de como o grupo foi preparado para a competição. E um documento em especial chama a atenção.

O relatório de testes realizado em fevereiro daquele ano no Rio de Janeiro, quatro meses antes da Copa, faz parte da Exposição "Inovação em Ação: tecnologias do futebol dentro e fora de campo", que ocorre no Museu da Fifa, em Zurique, na Suíça, com o objetivo de tratar da evolução tecnológica do esporte ao longo dos anos.

No período de treinos foram feitos diversos testes físicos, incluindo distâncias curtas, como 50 metros, e corridas mais longas, de 12 minutos. No segundo item, Pelé teve a classificação de desempenho "bom", abaixo de outros atletas da época. Mas é importante lembrar que ele já estava indo para a sua quarta Copa.

Everaldo, que jogava no Grêmio, apareceu na lista como "dispensado pelo departamento médico" ao lado de nomes como Tostão e Scala. Estes documentos ficaram esquecidos por décadas em pastas e foram adquiridos recentemente pela Fifa.

Veja alguns dos documentos da exposição da Fifa

Depois dos testes de fevereiro de 1970 a Seleção Brasileira conquistou o seu terceiro título mundial, em junho daquele ano no México.