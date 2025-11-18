Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Punido
Notícia

Veja o comunicado da Fifa sobre o transfer ban do Grêmio

Punição é válida por três períodos de transferências

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS