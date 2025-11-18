Veja o comunicado da Fifa sobre o transfer ban do Grêmio

Dívida do Grêmio é relativa ao empréstimo de Arezo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio recebeu nesta terça-feira (18) um comunicado da Fifa, com a informação sobre o transfer ban, que é o impedimento de registrar novos jogadores.

O motivo é uma cobrança do River Plate-URU, que alega ter 150 mil euros (R$ 920 mil) a receber do clube gaúcho. A dívida é relativa ao empréstimo do centroavante Matías Arezo ao Peñarol.

No comunicado veio a informação de que a punição é válida por três períodos de transferências, mas a sanção poderá ser derrubada se o valor for quitado.

Veja o comunicado da Fifa