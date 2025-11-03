Técnico gaúcho é multado em R$ 350 mil pela Conmebol

Técnico gaúcho foi multado por atrasar a entrada da equipe no jogo contra o São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

Tiago Nunes, técnico gaúcho da LDU, que foi semifinalista da Libertadores, levou uma dura punição da Conmebol, com uma multa de R$ 350 mil. O motivo foi o atraso da sua equipe para entrar em campo antes do início do jogo contra o São Paulo e também para voltar ao gramado após o intervalo.

A partida no Morumbi, pelas quartas de final, foi no dia 25 de setembro. A LDU se atrasou para entrar em campo. Neste caso, o técnico é responsabilizado. A multa aplicada foi de US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil). Além disso, a segunda multa pelo atraso na volta do intervalo foi US$ 15 mil (cerca de R$ 80 mil).

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, também foi multado em US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil) pelo atraso da sua equipe. Os dois clubes também receberam outras punições neste jogo. Somente neste confronto, o valor total de multas chegou a R$ 1 milhão.