Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Punição
Notícia

Técnico gaúcho é multado em R$ 350 mil pela Conmebol

Tiago Nunes foi punido pelo Tribunal de Disciplina da entidade

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS