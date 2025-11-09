Técnico, executivo, Felipão e contratações; o que Odorico planeja para 2026

Odorico Roman foi eleito presidente do Grêmio neste sábado. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Eleito presidente do Grêmio com 68,84% dos votos, Odorico Roman já trabalha com a sua equipe na montagem da estrutura do clube para 2026.

A posse será apenas em dezembro, mas algumas questões importantes estão na pauta.

Confira o que está sendo tratado

Vice de futebol - O nome escolhido é o de Antonio Dutra Júnior.

Executivo - O nome preferencial é o de Rui Costa, que tem contrato até dezembro com o São Paulo.

Situação de Felipão - O objetivo é que ele seja o manager do Grêmio.

Head Scout - Existe a expectativa de avanço nos próximos dias na negociação para a contratação do profissional que será responsável por liderar a análise de mercado e prospecção de jogadores que serão contratados.

Técnico - O combinado é evitar detalhar publicamente o planejamento. Mas, se os resultados não melhorarem significativamente, o clube deverá ter um novo técnico para 2026.

CEO - O nome acetado é o de Alex Leitão, que trabalhou no Orlando City-EUA, Athletico-PR e Neom-Arabia Saudita. Um dos seus desafios será a geração de novas receitas para a Arena.

Contratações - O objetivo é buscar jogadores em nível de titularidade. O nome de Everton Cebolinha está na pauta, mas é uma contratação difícil de ser concretizada. Até o final do ano, isto será tratado com cautela. Uma meta é negociar a permanência de Arthur, que está emprestado pela Juventus até junho de 2026.

Reforma do CT - A nova direção também pretende acelerar a reforma no CT Luiz Carvalho, inclusive com construção de quartos para os jogadores, em uma obra que deverá custar entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões. O objetivo é tentar negociar os naming rights da Arena até o início do próximo ano.