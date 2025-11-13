River Plate prepara saída de oito jogadores; será que algum serve para Grêmio e Inter?

Facundo Colidio não deverá permanecer na Argentina. Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O River Plate, em crise, e sem vaga confirmada na próxima Libertadores, prepara a saída de oito jogadores para 2026. Muitos deles estão em final de ciclo depois de várias conquistas pelo clube.

Como a direção mantém a confiança no trabalho de Marcelo Gallardo, a opção será fazer uma forte renovação do grupo. Os jogadores naturalmente viram alternativas para os clubes brasileiros para a próxima temporada.

Veja a lista.

Facundo Colidio

Já jogou na Internazionale e é valorizado no mercado. No entanto, o atacante de 25 anos, não deverá permanecer na Argentina.

Nacho Fernández

O meia de 35 anos foi protagonista nas conquistas da passagem anterior de Marcelo Gallardo. Teve proposta do Inter, mas acabou acertando com o Atlético-MG, pelo qual jogou em 2021 e 2022. Voltou para o River, mas vive um momento de declínio.

Casco

Aos 37 anos, está em fim de ciclo no River.

Enzo Pérez

Jogou duas Copas pela Argentina. Está no River desde 2017. Aos 39 anos, não ficará no Monumental de Núñez.

Pitty Martínez

Herói do título da Libertadores de 2018, com atuação marcante na semifinal contra o Grêmio na Arena. Jogou no Atlanta United e no Al Nassr. Voltou para o River, mas não repetiu as boas atuações. Está com 32 anos.

Miguel Borja

Jogou no Grêmio em 2021. Em 2024 chegou a marcar 31 gols pelo River. Mas vem sendo criticado e deverá sair.

Paulo Díaz

Zagueiro da seleção chilena, tem 31 anos. Outro que está na lista de saídas.

Federico Gattoni