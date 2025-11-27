Reunião em São Paulo e pedido do Fulham; duas novidades sobre a contratação de Carlos Vinícius

Carlos Vinícius e Arthur são destaques da temporada do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Com 10 gols em 13 jogos, Carlos Vinícius tem um início extremamente positivo no Grêmio. O centroavante foi anunciado em julho de 2025, mas o trabalho para tentar a sua contratação começou bem antes.

A primeira vez que o Grêmio tentou trazer Carlos Vinícius foi em janeiro de 2024. Na época, era um dos nomes analisados após a saída de Suárez. O Fulham pediu 5 milhões de euros para fazer a venda, o que inviabilizou a tentativa.

Retorno para a pauta

Mesmo sem a contratação, o centroavante seguiu no radar. Após a saída de Gustavo Quinteros, Mano Menezes chegou e pediu um novo atleta para a posição, com características de presença na grande área.

Naturalmente o nome de Carlos Vinícius, desta vez livre no mercado, voltou a pauta. Para fechar a contratação foi feita uma conversa presencial em São Paulo, quando Mano Menezes, Alexandre Rossato e Luis Vágner Vivian tiveram uma reunião com o atleta.