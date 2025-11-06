Renato Portaluppi ligou para Ancelotti; saiba como foi a conversa

Renato Portaluppi afirmou que "faltou ética" nas falas de Leão e de Oswaldo de Oliveira. MAURO PIMENTEL / AFP

Renato Portaluppi entrou em contato e conversou com Carlo Ancelotti na quarta-feira (5). O motivo da iniciativa foi a repercussão das falas de Leão e Oswaldo de Oliveira, que fizeram críticas ao trabalho de técnicos estrangeiros no Brasil durante o 2° Fórum Brasileiro de Treinadores na terça-feira (4).

O ídolo do Grêmio apoiou Ancelotti, dizendo que cada um tem sua maneira de pensar e se expressar, mas o que ocorreu na CBF não é a opinião de todos os técnicos brasileiros. Renato falou que pensa totalmente diferente e que está na torcida pelo sucesso do italiano.

Falta de ética

Renato considerou falta de ética o que foi feito por Leão e Oswaldo, que ao lado de Ancelotti no evento, criticaram a "invasão de estrangeiros".

Além disso, Renato e Ancelotti trocaram algumas palavras em italiano e combinaram de jantar no Rio de Janeiro após a data Fifa de novembro.