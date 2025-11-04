Relação com principal patrocinador poderá ter novo cenário para Inter e Grêmio em 2026

Alfa passou a patrocinar a dupla Gre-Nal nesta temporada. Reprodução / GZH

A situação da relação da Alfa com Inter e Grêmio poderá determinar uma mudança no panorama atual dos patrocínios com os clubes.

Nos bastidores se percebe claramente uma relação melhor do Inter com o patrocinador master. No Grêmio, o descontentamento é nítido, sem descartar a possibilidade de rescisão do contrato.