Quando Luis Eduardo, Tiaguinho e Mec voltam ao Grêmio

Gabriel Mec é o camisa 10 da seleção sub-17. Nelson Terme / CBF/Divulgação

A seleção brasileira sub-17 parou nos pênaltis contra Portugal e não conseguiu vaga para a final da Copa do Mundo da categoria no Catar. Nesta segunda-feira (24), após o 0x0 no tempo normal, o Brasil perdeu por 6x5 nas penalidades e disputará o terceiro lugar na quinta-feira contra a Itália.

Dos jogadores do Grêmio, apenas o meio-campista Tiaguinho começou como titular. Ele novamente teve boa atuação e mostrou categoria para converter a sua cobrança na decisão por pênaltis.

O atacante Gabriel Mec entrou no segundo tempo e tentou criar jogadas de ataque. Com tranquilidade, também converteu o seu pênalti. O zagueiro Luis Eduardo, suspenso, ficou de fora.

A partir de sexta-feira o trio inicia a viagem de retorno para Porto Alegre. No momento não existe ideia de aproveitamento deles nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. No entanto, é possível que os três sejam aproveitados no grupo que disputará o Gauchão de 2026.

O título da Copa do Mundo sub-17 será decidido entre Portugal e Áustria, na quinta-feira, no Catar.