Por que a cláusula de renovação de Mano Menezes no Grêmio não será ativada

A avaliação que será feita pelas duas partes não depende de vaga na Libertadores. Jeff Botega / Agencia RBS

O contrato de Mano Menezes no Grêmio tem uma cláusula de permanência no clube somente em caso de vaga direta para a Libertadores de 2026. Como o clube só pode atingir a Pré-Libertadores, esta cláusula não será ativada.

Mas isto não significa que o técnico não ficará no Grêmio. A avaliação que será feita pelas duas partes não depende de vaga na Libertadores. A futura direção avalia nomes, inclusive o de Mano Menezes, para decidir o que será feito e qual é o melhor projeto para 2026.

O próprio técnico já disse em entrevistas recentes que será fundamental ter uma conversa com os novos dirigentes após o final do Campeonato Brasileiro para saber se existe afinidade entre as partes. E que isto é mais importante do que qualquer cláusula.

Esta situação deverá se definir logo depois do final do Brasileirão. O Grêmio tem ainda duas partidas pela frente, contra o Fluminense (2/12) e Sport (7/12).