Patrocínio máster: como está a situação de Grêmio e Inter para 2026

Não se sabe se a busca por novo parceiro será em conjunto ou se cada clube fará sua própria negociação. Reprodução / GZH

O atraso nos pagamentos da Alfa, patrocinadora máster das camisas de Grêmio e Inter, gera uma insegurança no aspecto financeiro para os dois clubes neste final de ano. Por isso começam a surgir informações sobre possibilidade de mudanças para 2026.

No caso do Grêmio a situação parece mais avançada. O departamento jurídico do clube já trata das cláusulas para a interrupção do contrato. E algumas empresas, também da área de apostas esportivas, manifestaram interesse em parceria. O desafio será conseguir chegar ao valor de R$ 50 milhões anuais, quantia acertada com a Alfa.

No caso do Inter a situação ainda está em fase de avaliação e discussão. Mas naturalmente a rescisão também não é descartada.

É provável que a dupla Gre-Nal tenha novidades para 2026. Resta saber se a negociação com possíveis novos parceiros será em conjunto ou se desta vez a busca ocorrerá separadamente.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.