Os bastidores do acerto do Inter com Abel Braga

Abel Braga foi anunciado neste sábado, poucas horas após a demissão de Ramón Díaz. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O objetivo do Inter com o anúncio do retorno de Abel Braga é fazer uma grande mobilização para tentar salvar o time do rebaixamento. Com apenas dois jogos em uma semana, não existe tempo para treinar.

Por isso, a escolha de Abel. Um profissional que conhece o clube como poucos e que tem o poder de reagrupar forças. A direção fez um apelo por causa da sua ligação com o Inter.

O acerto é para ele ser o técnico do time nestes dois jogos. Por enquanto, é isso. Mas foi conversado também sobre a possibilidade da sua continuidade em 2026 independentemente do que acontecer nas duas rodadas finais.

Abel já tinha recebido anteriormente convite desta gestão para ser coordenador técnico. E é o que poderá acontecer para a próxima temporada, com um cargo de ligação da comissão técnica com o departamento de futebol.

Mas os detalhes serão tratados logo após o último jogo do Brasileirão, e já com a definição se o Inter estará na Série A ou Série B em 2026.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲