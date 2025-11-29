Eduardo Gabardo

Fica para 2026?
Os bastidores do acerto do Inter com Abel Braga

Técnico tentará salvar o time do rebaixamento nas últimas duas rodadas do Brasileirão

