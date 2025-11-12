Os 12 desfalques de Abel Ferreira que podem complicar a vida do Inter

O Inter precisará ficar de olho em um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, que será disputado neste sábado na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras se enfrentarão, e uma situação neste confronto chama a atenção. O time de Abel Ferreira terá vários desfalques. No total, 12 jogadores ficarão de fora.
Além dos lesionados e suspensos, sete jogadores foram convocados para as suas seleções nesta data Fifa. O que é um problema para o Inter, que precisa torcer por um bom resultado do Palmeiras.
Lista de desfalques de Abel Ferreira:
- Weverton - lesionado
- Piquerez - seleção uruguaia
- Gustavo Gómez - seleção paraguaia
- Emiliano Martínez - seleção uruguaia
- Andreas Pereira - suspenso
- Allan - suspenso
- Lucas Evangelista - lesionado
- Flaco López - seleção argentina
- Vitor Roque - Seleção Brasileira
- Facundo Torres - seleção uruguaia
- Sosa - seleção paraguaia
- Paulinho - lesionado
Desta maneira, este será o time provável: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Maurício e Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues.
Situação da tabela de classificação:
- 15º Inter - 37 pontos
- 16º Vitória - 35 pontos
- 17º Santos - 33 pontos
Se o Santos vencer a partida atrasada, chegará a 36 pontos, embolando a luta contra o rebaixamento. Por isso, o Inter ficará na torcida pelo Palmeiras neste sábado (15).
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.