O técnico que o Inter quer contratar para salvar o time do rebaixamento

Abel Braga trabalhou no Inter pela última vez em 2021. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Depois de demitir Ramón Díaz, o objetivo da direção do Inter é contratar Abel Braga para tentar salvar o time do rebaixamento. Ainda não se sabe se ele aceitará assumir a equipe nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas o pensamento é tentar convencê-lo, pela sua relação afetiva com o clube.

Abel Braga, 73 anos, já recebeu convite para trabalhar no Inter com a atual direção, mas recusou. Campeão da Libertadores e do mundo pelo Inter, ele está livre no mercado neste momento. Ele, inclusive, já está em Porto Alegre para a festa de um amigo. Seu último trabalho foi como coordenador técnico do Vasco, em 2023.

Como não aceitou convites anteriores para trabalhar na gestão do departamento de futebol do Inter, se sabe que é difícil Abel dar o ok para a nova proposta. No entanto, o apelo será para tentar salvar o clube nas últimas duas rodadas.

Se a resposta for negativa, o clube precisará achar outra solução até segunda-feira (1º).