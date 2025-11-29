Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Substituto de Ramón Díaz
O técnico que o Inter quer contratar para salvar o time do rebaixamento

Após demissão da comissão técnica argentina neste sábado, direção colorada tenta fechar com substituto até segunda-feira

