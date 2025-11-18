O que foi conversado sobre Edenilson na reunião de transição do Grêmio

Tendência é de Edenilson esteja no elenco em 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Edenilson tem um acordo verbal de renovação do contrato com o Grêmio até o final de 2026. Mas mesmo que o novo vínculo ainda não tenha sido assinado, objetivo é cumprir o que foi combinado. Essa foi a informação que a direção atual passou para a futura gestão do clube na reunião de transição no final da tarde de segunda-feira (17) na Arena.

Conversei com dirigentes que estão no comando do clube e recebi a informação de que este acerto está encaminhado desde maio. Por isso o acordo verbal será efetivado.

Portanto a próxima direção receberá o grupo de jogadores de 2026 com o contrato de Edenilson já assinado. Titular do time, ele disputou 46 partidas nesta temporada. Nesta quarta-feira (19), suspenso, Edenilson ficará de fora do jogo contra o Vasco.