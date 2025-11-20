O que Benzema falou sobre seu futuro

Al-Ittihad contratou Benzema em junho de 2023. Divulgação / Al-Ittihad

Karim Benzema, astro do futebol mundial que foi procurado neste ano por Paulo Caleffi antes da eleição do Grêmio, está com o futuro indefinido. O seu contrato com o Al-Ittihad termina em junho de 2026 e ele ainda não definiu o que fará na próxima temporada.

Nesta semana, em entrevista gravada na Arábia Saudita para o Diario AS, da Espanha, Benzema respondeu uma pergunta sobre a decisão que precisará tomar em breve:

— No momento, estou muito bem aqui, recebo muito carinho dos jogadores, treinador e torcida. Claro que quando estou em casa vejo o Real Madrid, a Liga dos Campeões. Estou no final do contrato aqui. Posso ficar, mas também posso sair. Agora em dezembro completo 38 anos. Pretendo jogar mais dois anos. Vamos ver o que pensa o Al-Ittihad. O melhor para mim é continuar aqui, mas vamos ver. Estou há três anos aqui e o nível está melhorando. Claro que não é a mesma coisa do que na Europa. Tenho que pensar bem e escolher onde me sinto bem.

Leia Mais Caleffi afirma que fez contatos por Benzema e diz que repassou informações à chapa vencedora na eleição do Grêmio

Durante a entrevista, o francês deixou a porta aberta para voltar ao Real Madrid. O Lyon, clube onde iniciou a carreira, gostaria de contar com o seu retorno. Mas o futuro está em aberto e o atleta não definiu ainda o que fará.

Logo após a derrota na eleição do Grêmio, Paulo Caleffi publicou um vídeo que foi enviado para o astro francês, com as informações sobre o Brasil, o Rio Grande do Sul e o Grêmio. Além disso, uma proposta foi apresentada para jogar no Grêmio em caso de vitória na eleição. Esta questão não será levada adiante pela direção eleita do clube.