Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Preocupação financeira
O prazo de um contrato assustador para o Inter

Vínculo de Borré, que não consegue ter boas atuações, é válido até dezembro de 2028

