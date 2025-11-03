O prazo de um contrato assustador para o Inter

Borré, que tem contrato até dezembro de 2028, vive má fase. Renan Mattos / Agencia RBS

A fase ruim de Borré, que nos últimos 10 jogos marcou apenas um gol, é um problema para o Inter. Além disso, outra situação gera preocupação. O contrato do colombiano vai até dezembro de 2028. Nesta temporada, ele não dá sinais de recuperação do seu futebol. Com um contrato caro e longo, a situação precisa mudar. Ou com melhora no rendimento, ou com a possibilidade de transferência.

Com Enner Valencia, que também estava em má fase, o Inter fez a liberação sem custos, mantendo 50% dos direitos econômicos. O Pachuca, do México, assumiu os salários do atacante, que marcou três gols em oito jogos desde que chegou no México.

No caso de Borré, se ele for convocado para a Copa do Mundo pela Colômbia, existe a possibilidade de valorização do atacante de 30 anos.

É claro que é preciso dizer que quando ele foi contratado, a repercussão foi muito boa. Pelo seu currículo e pela sua qualidade, mas o fato é que o rendimento está muito abaixo do esperado no Beira-Rio.

Além da fraca atuação contra o Atlético-MG, Borré também levou o terceiro cartão amarelo e não poderá jogar contra o Vitória, na quarta-feira (5), em Salvador.