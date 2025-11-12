Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Ele fica
Opinião

O pedido da direção eleita do Grêmio sobre Edenilson 

Contrato do meio-campista termina em dezembro

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS