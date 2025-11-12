O pedido da direção eleita do Grêmio sobre Edenilson 

Renovação de Edenilson estava acertada desde maio deste ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A direção eleita do Grêmio fez um pedido na terça-feira (11) para que os atuais dirigentes não formalizem nenhuma renovação de contrato de jogador que tenha final de vínculo até dezembro de 2025.

O objetivo é que qualquer definição fique com o novo departamento de futebol.

Sobre a situação de Edenilson, a direção atual informa que a sua renovação de contrato até dezembro de 2026 está encaminhada desde maio deste ano. Portanto não é uma situação nova.

Agora resta saber qual será a decisão. Existem duas alternativas: formalizar, independentemente do pedido da futura gestão, a renovação com o que foi acertado com o jogador ou repassar as informações sobre o acordo para a nova direção.