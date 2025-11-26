Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Pendência financeira
O dinheiro que o Grêmio aguarda para derrubar o transfer ban da Fifa

Clube está punido com proibição de inscrição de jogadores nas próximas três janelas

