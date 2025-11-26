O dinheiro que o Grêmio aguarda para derrubar o transfer ban da Fifa

Grêmio está impedido de contratar por conta de dívida por Arezo. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Grêmio aguarda para o início de dezembro a entrada de recursos que darão fôlego financeiro para derrubar o transfer ban imposto pela Fifa, que proíbe o clube de registrar novos jogadores nas próximas três janelas de transferências por uma dívida com o River Plate-URU que envolve o centroavante Arezo.

Nos próximos dias será liberado o valor da Libra, que estava retido na Justiça por causa de uma ação do Flamengo. A quantia é de cerca de R$ 4 milhões.

O acordo triplo entre Grêmio, Botafogo e Vitória está praticamente concluído e prevê a quitação de dívidas entre os três clubes que envolvem negociações de Wagner Leonardo, Nathan Fernandes e Janderson. O clube gaúcho terá direito a receber cerca de R$ 2 milhões.

Sobre o contrato com a Alfa, a questão é discutida para uma rescisão de contrato. Por isso, não existe ainda uma definição de como ficará a situação.

O Grêmio trabalha com a certeza de que derrubará em dezembro o transfer ban. Assim, a futura direção poderá inscrever novos jogadores na janela de janeiro.