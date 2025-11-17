O clube mais rebaixado deste século e uma situação preocupante para Inter e Grêmio

Sonho do título nacional fica cada vez mais distante para a Dupla. Renan Mattos / Agencia RBS

Com o rebaixamento deste ano, o Sport atingiu a marca negativa de seis quedas para a Série B neste século. Desde 2021, o clube pernambucano é o recordista de rebaixamentos no futebol brasileiro.

Depois do Sport, aparecem América-MG, Avaí e Coritiba com 5 rebaixamentos. Vitória, Atlético-GO, Goiás e Vasco somam quatro.

Sonho distante

Levando em conta os resultados deste século, o Grêmio tem dois rebaixamentos (teve mais um na década de 90) e o Inter tem um.

Na reta final deste Campeonato Brasileiro, especialmente o Inter vive uma situação de maior apreensão com a possibilidade de queda.

Mas a preocupação maior que gera uma reflexão é que neste período Grêmio e Inter foram rebaixados e não conquistaram nenhum título do Campeonato Brasileiro.