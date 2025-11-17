Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Cenário
Opinião

O clube mais rebaixado deste século e uma situação preocupante para Inter e Grêmio

Sport chegou a marca negativa de seis rebaixamentos desde 2001

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS