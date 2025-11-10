O atacante que está na mira do Grêmio para 2026

Cebolinha pode voltar ao Tricolor em 2026. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Everton Cebolinha está na mira da nova direção do Grêmio para 2026. O grupo que venceu a eleição de sábado gostaria de contar com o atacante para a próxima temporada, mesmo sabendo de toda a dificuldade de conseguir a liberação do Flamengo.

Em 2025, após uma partida do clube carioca na Arena, Everton disse que tem o desejo de retornar ao Grêmio "em um futuro bem próximo". Na época, a declaração não teve boa repercussão no Rio de Janeiro.

Um ponto que poderá ajudar na negociação é que o atleta está entrando no último ano de contrato com o Flamengo. Neste ano ele perdeu espaço, e vem ficando no banco de reservas na maioria das partidas.