Inter, Vitória e Santos; os jogos de cada time na luta contra o rebaixamento

Após a derrota para o Vitória em Salvador, a situação do Inter ficou extremamente preocupante na reta final do Campeonato Brasileiro, com uma perigosa aproximação da zona do rebaixamento.
Nas últimas seis rodadas, a luta será para evitar a queda para a segunda divisão. Por isso, é preciso analisar com toda a atenção os jogos finais da competição.
Inter, Vitória e Santos são os times que no momento estão brigando para escapar da 17 colocação. A situação está assim, com o Santos como o primeiro time no Z-4:
- 15º Inter - 36 pontos
- 16º Vitória - 34 pontos
- 17º Santos - 33 pontos (joga nesta quinta-feira contra o Palmeiras em São Paulo)
Para o Inter será fundamental torcer por uma derrota do Santos nesta quinta-feira. E é importante lembrar que a equipe paulista ainda tem outro jogo atrasado, também contra o Palmeiras.
Jogos que faltam para cada time
Inter
- Bahia (c)
- Ceará (f)
- Santos (c)
- Vasco (f)
- São Paulo (f)
- Bragantino (c)
Vitória
- Botafogo (c)
- Bragantino (f)
- Sport (f)
- Mirassol (c)
- Palmeiras (f)
- São Paulo (c)
Santos
- Flamengo (f)
- Palmeiras (c) * jogo atrasado
- Mirassol (c)
- Inter (f)
- Sport (c)
- Juventude (f)
- Cruzeiro (c)
