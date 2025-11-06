Inter, Vitória e Santos; os jogos de cada time na luta contra o rebaixamento

Time de Ramón Díaz está na 15ª posição do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a derrota para o Vitória em Salvador, a situação do Inter ficou extremamente preocupante na reta final do Campeonato Brasileiro, com uma perigosa aproximação da zona do rebaixamento.

Nas últimas seis rodadas, a luta será para evitar a queda para a segunda divisão. Por isso, é preciso analisar com toda a atenção os jogos finais da competição.

Inter, Vitória e Santos são os times que no momento estão brigando para escapar da 17 colocação. A situação está assim, com o Santos como o primeiro time no Z-4:

15º Inter - 36 pontos

16º Vitória - 34 pontos

17º Santos - 33 pontos (joga nesta quinta-feira contra o Palmeiras em São Paulo)

Para o Inter será fundamental torcer por uma derrota do Santos nesta quinta-feira. E é importante lembrar que a equipe paulista ainda tem outro jogo atrasado, também contra o Palmeiras.

Jogos que faltam para cada time

Inter

Bahia (c)

Ceará (f)

Santos (c)

Vasco (f)

São Paulo (f)

Bragantino (c)

Vitória

Botafogo (c)

Bragantino (f)

Sport (f)

Mirassol (c)

Palmeiras (f)

São Paulo (c)

Santos

Flamengo (f)

Palmeiras (c) * jogo atrasado

Mirassol (c)

Inter (f)

Sport (c)

Juventude (f)

Cruzeiro (c)