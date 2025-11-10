Grêmio, Botafogo e Vitória negociam acordo por dívidas; veja o saldo que ficará para o clube gaúcho

Tricolor tem valores a receber do Botafogo por Nathan Fernandes. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Grêmio, Botafogo e Vitória iniciaram conversas para tentar resolver em conjunto um problema que envolve as três instituições. A negociação prevê a compensação de dívidas dos três clubes.

Em contratações recentes, o Vitória ficou devendo para o Botafogo, que deve para o Grêmio, que deve para o Vitória. O objetivo é um amplo acordo para que todos fiquem satisfeitos e com problema resolvido. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmada pela coluna.

Detalhes das dívidas

Vitória deve para o Botafogo , pois não repassou o percentual da venda de Janderson para o Goztepe-TUR , e também precisa pagar um valor pela utilização de Lucas Halter no jogo contra a equipe carioca;

, pois não repassou o percentual da , e também precisa pagar um valor pela no jogo contra a equipe carioca; Botafogo deve para o Grêmio uma parcela da compra do atacante Nathan Fernandes ;

uma parcela da compra do atacante ; Grêmio deve para o Vitória duas parcelas da compra do zagueiro Wagner Leonardo.