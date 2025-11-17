Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Fifa intensifica medidas contra o assédio online; saiba como funciona

Mais de 30 mil posts ofensivos foram sinalizados às plataformas de mídia social este ano pelo Serviço de Proteção das Redes Sociais da entidade

