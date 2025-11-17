Fifa intensifica medidas contra o assédio online; saiba como funciona

Desde o início deste ano, 11 indivíduos foram reportados às autoridades policiais globais devido a casos de assédio online durante competições da FIFA, e um caso foi encaminhado à Interpol. Divulgação / FIFA

Para marcar o Dia Internacional para a Tolerância, a Fifa reafirmou seu compromisso de promover o respeito e a inclusão. Como parte de seus esforços nesta área, a entidade máxima do futebol mundial aprimorou seu Serviço de Proteção das Redes Sociais (SMPS), que está disponível para todos os jogadores, equipes e oficiais em torneios da Fifa, bem como para as Associações Membro da Fifa, durante todo o ano.

Desde o lançamento do SMPS em 2022, mais de 65 mil posts ofensivos foram reportados às plataformas de mídia social para revisão e remoção, incluindo mais de 30 mil desde janeiro.

Desde o início deste ano, 11 indivíduos foram reportados às autoridades policiais globais na Argentina, Brasil, França, Polônia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos devido a casos de assédio online durante competições da FIFA, e um caso foi encaminhado à Interpol.

As Associações Membro da Fifa relevantes foram informadas sobre esses incidentes para que possam tomar as medidas necessárias a nível local.

Além disso, para todos os casos identificados, a Fifa está incluindo em uma lista os indivíduos responsáveis por comportamentos gravemente ofensivos, com o objetivo de impedi-los de comprar ingressos para quaisquer torneios ou eventos futuros da Fifa.

— No Dia Internacional para a Tolerância, quero deixar absolutamente claro que o futebol deve ser um espaço seguro e inclusivo – em campo, nas arquibancadas e online. Por meio do Serviço de Proteção das Redes Sociais da Fifa e utilizando tecnologia avançada e expertise humana, a Fifa está tomando medidas decisivas para proteger jogadores, treinadores, equipes e árbitros dos sérios danos causados pelo assédio online — disse o Presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O SMPS da Fifa foi concebido para proteger indivíduos de abusos online, particularmente mensagens racistas, discriminatórias ou ameaçadoras que possam ser enviadas durante grandes competições. Ele também impede que os seguidores dos titulares das contas sejam expostos a posts ofensivos, discriminatórios e ameaçadores, evitando assim a normalização desse tipo de ação.

Como funciona o Serviço de Proteção das Redes Sociais da Fifa

Monitora conteúdos ofensivos ou de ódio direcionados a jogadores, treinadores, equipes e árbitros

Reporta e ajuda a remover conteúdos prejudiciais das plataformas

Encaminha os casos mais graves para ação policial

Filtra e bloqueia mensagens ofensivas antes que elas cheguem ao destinatário pretendido

Coleta dados para apoiar ações disciplinares e melhorar a proteção contra o ódio online a longo prazo

O SMPS foi implementado em várias competições este ano, incluindo a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, na qual o serviço garantiu que todas as 32 equipes, com jogadores de 72 nacionalidades, envolvidas no evento global em solo americano, fossem protegidas por meio de monitoramento proativo que detectou e reportou qualquer conteúdo violento, ameaçador ou discriminatório.