Douglas Costa quer voltar para o Grêmio; veja a posição do clube

Douglas Costa está livre no mercado após deixar o Sydney FC. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Douglas Costa, livre no mercado após a saída do Sydney FC-AUS, gostaria de voltar ao Grêmio. Ele chegou a manifestar esta intenção para a atual direção, inclusive mostrando disposição de abrir mão de valores atrasados do acordo de rescisão contratual da última passagem pelo clube.

No entanto, não houve interesse do Grêmio em negociar o retorno do atleta. Douglas Costa está com 35 anos e treina no Boavista, no Rio de Janeiro, para manter a forma. Sem possibilidade de voltar ao Tricolor, ele estuda propostas para 2026.

O acordo da rescisão de contrato entre Grêmio e Douglas Costa prevê o pagamento de parcelas de R$ 150 mil mensais até dezembro de 2026. Nos últimos meses o pagamento não foi feito. O total do acordo é de R$ 7 milhões. Até agora, ele recebeu cerca de R$ 2 milhões.