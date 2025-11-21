Como será a primeira camisa da New Balance no Grêmio

Essa imagem é feita com ajuda de Inteligência Artificial a partir de relatos recebidos pelo colunista. Richardson Soares / Gemini

A camisa do Grêmio em 2026 terá novidades, com o início da parceria com a New Balance, a nova fornecedora de material esportivo do clube.

Pelas informações obtidas pela coluna, a tradicional camisa com listras, a número 1, terá como principal alteração as mangas na cor preta. As golas serão azuis com detalhes em branco. Outra mudança: os patrocínios ficarão em um tom “dourado amarelado”.

Com base nas informações recebidas, a coluna apresenta uma projeção de como deve ficar o novo fardamento do Grêmio. É importante reforçar que esta não é uma imagem oficial, é uma projeção feita com ajuda de Inteligência Artificial (IA).

Nos próximos dias, o Grêmio deverá confirmar a data do anúncio da New Balance como nova fornecedora. A apresentação da nova camisa ainda não tem data marcada. O início da utilização do fardamento em jogos deverá ocorrer entre o final de fevereiro e o início de março.

Na imagem com a projeção de aparece o patrocínio da Alfa, que é a patrocinadora master do Grêmio. No entanto, o clube e a empresa tem negociação em andamento para a rescisão de contrato e um novo parceiro comercial deverá ser anunciado.