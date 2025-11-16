Após vitória do Santos, como fica a situação do Inter na luta contra o rebaixamento

Gol nos últimos minutos embolou a tabela. RODILEI MORAIS / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O resultado da noite de sábado, com a vitória do Santos por 1x0 contra o Palmeiras, com um gol no final do jogo, foi terrível para o Inter.

Com os três pontos, o time de Neymar saiu da zona do rebaixamento e embolou a disputa nas últimas colocações do Brasileirão.

O Inter com 37 pontos, ficou apenas dois pontos a frente do Vitória, primeiro time no Z-4, que tem 35 pontos. O Santos com a vitória no jogo atrasado chegou a 36 pontos.

Na próxima rodada o Inter enfrentará o Ceará fora de casa na quinta-feira. O Santos, que receberá o Mirassol na quarta-feira, já poderá ultrapassar o time gaúcho.

O Vitória terá um jogo difícil, também na quarta-feira, contra o Palmeiras em São Paulo, em confronto adiantado por causa da final da Libertadores.