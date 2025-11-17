Após definir CEO e executivo, como está a situação do técnico do Grêmio para 2026

Percebo nos bastidores um enorme respeito ao trabalho de Mano Menezes nesta temporada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As primeiras definições da nova direção do Grêmio para 2026 são as contratações do CEO e do diretor executivo para a próxima temporada. Alex Leitão, que trabalhou no Orlando City, Athletico-PR e Neom, está confirmado como CEO.

O executivo está acertado desde quinta-feira (13), mas o nome não será anunciado porque ele está em outro clube. Paulo Pelaipe, que está no Cruzeiro, é o favorito para o cargo.

A questão do técnico ainda está sendo discutida. A informação que tenho é que realmente não existe uma definição. Percebo nos bastidores um enorme respeito ao trabalho de Mano Menezes nesta temporada. Naturalmente outros nomes são também avaliados, mas a permanência do técnico atual é uma das possibilidades consideradas.